20.1.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовые отказы в кредитах: Почему банки перестали доверять заёмщикам?»

Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Только по автокредитам уровень отказов достигнул показателя свыше 66%. Эксперты отрасли отмечают в качестве причин меры, которые использует Центробанк против роста закредитованности, а также стагнирующие доходы населения. Кроме того, согласно прогнозу регулятора, рост потребкредитования в 2020 году снизится до 10% в годовом выражении.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о причинах тенденции неодобрения кредитов населению и последствиях этого явления.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева;

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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