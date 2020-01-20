В Совфеде предложили изменить законы о ЦБ и валютном регулировании

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников во время выступления на пресс-конференции в НСН заявил, что Центробанк занимает искаженное место Центробанка в финансовой системе страны.

«Он обладает огромными государственными функциями, количество оценок его эффективности по показателям сведено к одной – чтобы инфляция была в пределах 4%. Почему вдруг эта организация с непонятным статусом стала обладать государственными полномочиями?» - высказался сенатор о роли регулятора.

По мнению Калашникова, в числе законов, требующих изменения в первую очередь, - закон о функциях Центробанка о регулировании торговли валютой в стране. Сенатор раскритиковал декларируемую открытость валютной системы в России. По его мнению, « бездумная открытость» приводит к манипуляциям на спекулятивном рынке и утечке из России колоссальных резервов.

«У нас свободная конвертируемость рубля только в рамках Российской федерации. Возьмите мешок рублей, езжайте за границу – на что вы их обменяете? Ни на что. Мы сам себе придумали открытость, которую мир не признает. Начинать надо именно с валютного регулирования», - считает Калашников.

Ранее Калашников высказался о причинах снижения спроса на потребительские кредиты в России.

