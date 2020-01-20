В Совфеде предложили изменить законы о ЦБ и валютном регулировании
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике на пресс-конференции НСН назвал Центробанк «организацией с непонятным статусом» и перечислил законы, по его мнению, требующие изменения
Пресс-конференция на тему «Массовые отказы в кредитах: Почему банки перестали доверять заёмщикам?» прошла 20 января в пресс-центре НСН. Её участники прокомментировали последние статистические данные по рынку, свидетельствующие, что банки в 2019 году стали значительно реже одобрять заявки россиян на кредиты. Одной из причин эксперты считают жесткие нормативы ЦБ, которые регулятор ввел для ограничения необеспеченного кредитования.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников во время выступления на пресс-конференции в НСН заявил, что Центробанк занимает искаженное место Центробанка в финансовой системе страны.
«Он обладает огромными государственными функциями, количество оценок его эффективности по показателям сведено к одной – чтобы инфляция была в пределах 4%. Почему вдруг эта организация с непонятным статусом стала обладать государственными полномочиями?» - высказался сенатор о роли регулятора.
По мнению Калашникова, в числе законов, требующих изменения в первую очередь, - закон о функциях Центробанка о регулировании торговли валютой в стране. Сенатор раскритиковал декларируемую открытость валютной системы в России. По его мнению, « бездумная открытость» приводит к манипуляциям на спекулятивном рынке и утечке из России колоссальных резервов.
«У нас свободная конвертируемость рубля только в рамках Российской федерации. Возьмите мешок рублей, езжайте за границу – на что вы их обменяете? Ни на что. Мы сам себе придумали открытость, которую мир не признает. Начинать надо именно с валютного регулирования», - считает Калашников.
Ранее Калашников высказался о причинах снижения спроса на потребительские кредиты в России.
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