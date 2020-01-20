Эксперты о «жиреющих банках»: конкуренция несправедлива

Пресс-конференция на тему «Массовые отказы в кредитах: Почему банки перестали доверять заёмщикам?» прошла 20 января в пресс-центре НСН. Её участники прокомментировали последние статистические данные по рынку, свидетельствующие, что банки в 2019 году стали значительно реже одобрять заявки россиян на кредиты.

Эту тенденцию эксперты объяснили стремлением Центробанка РФ ограничить необеспеченное потребительское кредитование. Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева в то же время заявила о «безумном» росте беззалоговых потребительских кредитов в России.

«Если есть огромный массив невозвращаемых кредитов, то с чего наши банки жиреют с каждым годом. А за счет чего? Это не плохие кредиты тянут их вниз, а политика жесткого регулирования позволяет им жиреть», - высказал свое мнение во время выступления в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков подтвердил, что по статистике с 2014 года прослеживается такая тенденция.

«Но жиреют госбанки – четыре. Остальных сократилось с 2014 года более половины. Потому что доходов нет», - заявил он. По словам эксперта, одни банки получают гарантии, что у них лицензия не будет отозвана, в то время как другие выживают, как могут.

