10.02.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Массовая вакцинация детей: прошла ли испытания вакцина?»

В России началась массовая вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Каждый регион сам устанавливал дату начала в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Как говорят эксперты, на сегодняшний день вакцинация подростков не является обязательной и осуществляется с разрешения родителей. Однако на одном из заседаний Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратила внимание коллег на то, что вакцинация детей уже внесена в Национальный календарь прививок Минздравом как обязательная. В то время как со всех трибун чиновники клялись-божились, что подрастающее поколение будут прививать только с согласия одного из родителей или законного представителя. Несмотря на начатую вакцинацию подростков уровень коллективного иммунитета к COVID в России за неделю снизился до 64,1%.

Депутат Госдумы Нина Останина предложила поправку в федеральный закон об эпидемиологическом здоровье населения.

В ходе пресс-конференции планируется обсудить, как обстоит ситуация с вакцинацией и какую поправку предложила внести Нина Останина.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

