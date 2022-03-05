09.03.2022 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовая перепись цен. Как изменится рынок недвижимости в России?»

Введение санкций из-за военной спецоперации отразилось практически на всех отраслях экономики России, и сфера недвижимости не стала исключением. Рынок недвижимости «качает», в СМИ каждый день появляется информация, то о повышении спроса (например, в Москве аналитики сообщают, что спрос на жилье вырос на 50%) в связи с введением санкций, то о понижении спроса, потому что произошло повышение ключевой ставки и подорожание ипотеки. Как сообщают эксперты, льготную ипотеку теперь планируется выдавать под 10%, также отмечается рост предложения квартир для аренды в Москве и Санкт-Петербурге, однако к концу 2022 года цены на вторичное жилье могут снизиться до 25-30%.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:

Как введение санкций повлияло на спрос на недвижимость?

Как влияет ставка ЦБ на изменение цен на рынке недвижимости?

Готовы ли сегодня российские граждане продолжать инвестировать в недвижимость?

На сколько недвижимость – выгодное вложение?

Какие прогнозы дают эксперты рынка?

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев;

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина;

Юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

