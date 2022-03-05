09.03.2022 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям на рынке недвижимости.
09.03.2022 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовая перепись цен. Как изменится рынок недвижимости в России?»
Введение санкций из-за военной спецоперации отразилось практически на всех отраслях экономики России, и сфера недвижимости не стала исключением. Рынок недвижимости «качает», в СМИ каждый день появляется информация, то о повышении спроса (например, в Москве аналитики сообщают, что спрос на жилье вырос на 50%) в связи с введением санкций, то о понижении спроса, потому что произошло повышение ключевой ставки и подорожание ипотеки. Как сообщают эксперты, льготную ипотеку теперь планируется выдавать под 10%, также отмечается рост предложения квартир для аренды в Москве и Санкт-Петербурге, однако к концу 2022 года цены на вторичное жилье могут снизиться до 25-30%.
В ходе пресс-конференции эксперты обсудят:
- Как введение санкций повлияло на спрос на недвижимость?
- Как влияет ставка ЦБ на изменение цен на рынке недвижимости?
- Готовы ли сегодня российские граждане продолжать инвестировать в недвижимость?
- На сколько недвижимость – выгодное вложение?
- Какие прогнозы дают эксперты рынка?
Участники пресс-конференции:
- Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев;
- Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина;
- Юрист Московского Общества защиты потребителей Юлия Швец.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8