18.03.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Маски сброшены: COVID-19 остался?»

Заболеваемость ковидом и уровень госпитализаций в Москве за неделю снизились на 40%. В связи с чем еще около 600 коек в Москве возвращают для плановой и специализированной помощи, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова. Больницы постепенно возвращаются к своей плановой работе, ковидные госпитали закрываются. Ковидные ограничения, в том числе и масочный режим сняты в Москве с 15 марта.

Одновременно с этим рекордные цифры заболеваемости коронавирусом в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. По мнению вирусологов, активность "сына "омикрона" – стел- омикрона может быть причиной новой вспышки COVID-19 в Китае. BA.2 уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. «Стелс-омикрон» имеет все шансы стать преобладающим штаммом.

Не рано ли в России стали отменять ковидные ограничения?

На сколько опасен «стелс-омикрон»?

Можно ли сказать, что у России наконец-то выработался коллективный иммунитет?

Есть ли опасность возникновения новых штаммов коронавируса?

Как проходит ревакцинация?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

