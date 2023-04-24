25.04.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мангалы и сжигание мусора: какие изменения ожидают дачников и садоводов?»

В 2023 году в МЧС разрешили легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей даче. Владельцы участков в СНТ и индивидуального жилья обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Глава МЧС Александр Куренков сообщил о превышении прошлогодних показателей по природным пожарам. По его словам, с начала года зафиксировано около 1 тыс. очаговых лесных пожаров. Они охватили площадь более чем 130 тыс. га, что в три раза больше, чем в 2022 году С 1 марта 2023 года разводить огонь и сжигать мусор с листвой разрешили в 15 м от построек (а не в 50, как было раньше). Жарить шашлыки на мангале можно в 5 м от любых зданий, но на расстоянии 2 м от мангала не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. Бочки для сжигания мусора разрешено установить в 7,5 м (вместо 50) от зданий.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как много дачных пожаров случается по статистике?

Какие изменения ожидаются в законодательстве относительно дачных участков?

Какие штрафы ждут садоводов и дачников этим летом?

Какие новые правила пожарной безопасности будут действовать на дачных участках?

Как подготовить дачный участок к летнему сезону?

Что необходимо сделать каждому дачнику на майских праздниках?

Какие нарушения самые распространённые среди дачников?

Как сегодня дачные дроны выявляют нарушения?

Участники пресс-конференции:

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов;

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

