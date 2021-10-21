26.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Локдаун для бизнеса: чего ожидать предпринимателям в ноябре?»

Из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве мэр столицы Сергей Собянин принял решение о введении локдауна с 28 октября по 7 ноября вслед за недавним объявлением нерабочих дней. В этот период приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других. Однако, в музеи и театры можно будет попасть по QR-кодам. В ряде регионов страны, где из-за роста заболеваемости ограничительные меры пришлось ввести раньше, чем в Москве, ресторанный и спортивный бизнес уже сообщает о колоссальных убытках, а некоторые предприятия даже начали закрываться.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Какие убытки несут предприятия в связи с ограничениями?

Как сегодня обеспечена безопасность по предотвращению заражений Covid-19 в торговых центрах, предприятиях питания и др.?

Какие меры поддержки бизнеса со стороны государства будут предприняты?

В конференции примут участие:

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский;

Президент Федерации рестораторов, отельеров РФ Игорь Бухаров;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



