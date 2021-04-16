19.04.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Летняя в Японии, зимняя - в Китае: как политика и коронавирус изменят Олимпиаду?»

В Японии снова обсуждают возможность отмены Олимпийских игр в Токио. Ранее, из-за пандемии коронавируса, ОИ в столице Японии были перенесены на следующий год. В правящей партии, допустили что это может произойти из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, однако глава оргкомитета заявила, что организаторы этого не планируют. Кроме того, в Японии сообщили, что спортсменам ежедневно будут делать тест на коронавирус, а сами игры могут пройти без зрителей на спортивных объектах. В Китае и вовсе заявили о готовности провакцинировать всех участников Зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Тем не менее, представители США, Канады, Норвегии и почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира активно призывают к бойкоту этих игр. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в СУАР.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о позиции России в отношении ОИ в Японии и Китае, а также о влиянии на них пандемии и политического кризиса.

Участники пресс-конференции:

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова;

Руководитель Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

