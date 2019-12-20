20.12.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лекарство от хамства: Чиновников отучат оскорблять граждан?»

В Государственной думе разработали меры, которые позволят наказывать чиновников за спорные и неоднозначные высказывания о гражданах. На фоне множества нашумевших скандалов связанных с резкими заявлениями чиновников, участившихся в последнее время, предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан чиновниками. В Совете Федерации данный законопроект поддержали с небольшими поправками. Кроме того, предложения о подобных нововведениях поступали ещё и от СПЧ. В свою очередь президент России Владимир Путин обратил внимание на существующую проблему и поддержал эту инициативу. И действительно, последние несколько лет высказывания чиновников становятся всё более громкими и неоднозначными, взять хотя бы самый последний из резонансных случаев, когда в СМИ попало видео с заседания депутатов Госдумы РФ, где во время обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ, одна из представительниц нижней палаты парламента сравнила малоимущих граждан с тунеядцами и уголовниками.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о возможности введения уголовного наказания для чиновников, оскорбивших граждан, а также объяснят, с чем связано появление этой пагубной тенденции.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Олег Николаев;

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов;

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Георгий Фёдоров;

Приглашен:

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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