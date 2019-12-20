В Госдуме предложили лишать должностей чиновников-хамов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Лекарство от хамства: Чиновников отучат оскорблять граждан?»

В Государственной думе разработали меры, которые позволят наказывать чиновников за спорные и неоднозначные высказывания о гражданах. На фоне множества нашумевших скандалов, связанных с резкими заявлениями чиновников, участившихся в последнее время, предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан чиновниками. В Совете Федерации данный законопроект поддержали с небольшими поправками. Кроме того, предложения о подобных нововведениях поступали еще и от СПЧ.

Заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики Олег Николаев в ходе пресс-конференции НСН рассказал о нескольких предложениях со стороны различных политических фракций.

«КПРФ тоже подготовила на эту тему свой законопроект - со своими тонкостями. Таким образом, законопроектов два на эту тему. Во втором предполагается применять более мягкие, но тоже ощутимые меры. Если человек целенаправленно оскорбил гражданина, то обязательно надо рассматривать лишение его должности без права возвращения на службу. Вопрос материального наказания – тема обсуждаемая», - добавил он.

Ранее член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил во время пресс-конференции, что чиновники привыкли считать, что им позволено больше, чем остальным гражданам. «Закон не принимается, поскольку чиновникам не хочется нести уголовную ответственность, платить огромные штрафы, лишаться должности за оскорбления граждан», - объяснил он.

