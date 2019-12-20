В Совфеде рассказали об ответственности чиновников за оскорбления граждан

В Государственной думе разработали меры, которые позволят наказывать чиновников за спорные и неоднозначные высказывания о гражданах. На фоне множества нашумевших скандалов связанных с резкими заявлениями чиновников, участившихся в последнее время, предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан чиновниками. В Совете Федерации данный законопроект поддержали с небольшими поправками.

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов рассказал, что чиновники привыкли считать, что им позволено больше, чем остальным гражданам.

«Взаимоотношения между гражданами и чиновниками имеет большую историю. Люди, недовольные ситуацией в стране и своих муниципалитетах, критикуют власть. Но иногда критика переходит этические нормы. В свою очередь, чиновники тоже не всегда выражаются цензурно и вежливо. Некоторые из них считают, что им позволено делать некоторые вещи, которые не позволены остальным, это не так. Закон не принимается, поскольку чиновникам не хочется нести уголовную ответственность, платить огромные штрафы, лишаться должности за оскорбления граждан», - заявил он.

Последние несколько лет высказывания чиновников становятся все более громкими и неоднозначными, недавно в СМИ попало видео с заседания депутатов Госдумы РФ, где во время обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ, одна из представительниц нижней палаты парламента сравнила малоимущих граждан с тунеядцами и уголовниками.

