33 уголовных дела заведено за оскорбление власти

На фоне множества нашумевших скандалов, связанных с резкими заявлениями чиновников, участившихся в последнее время, предлагается ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан чиновниками.

Заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики Олег Николаев в ходе пресс-конференции НСН огласил количество заведенных уголовных дел за оскорбление власти.

«У народа отобрали право выбирать глав местных администраций. Собрание депутатов от имени вас пусть избирает. А эти депутаты даже не знают, что они от имени народа избирают глав. А потом эти ставленники начинают народу хамить. По отношению к гражданам за оскорбление чиновников и представителей власти сейчас действует норма. И там уже набирается достаточно приличная судебная практика. Уже согласно статистике заведено 33 дела. Нужно вырабатывать критерии, за что нужно наказывать граждан, как наказывать? Нужно ввести то же самое по отношению к чиновникам. Это к вопросу баланса законных прав», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров рассказал, что наказать чиновника будет очень непросто, так как он, как правило, находится в дружеских отношениях с судьями и прокурорами своего района или города.

