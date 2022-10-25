27.10.2022 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «LASCALA. 10 ЛЕТ ФИЕСТЫ»

Этой осенью на столичных площадках латин-рок группа LASCALA громко и страстно отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа - «10 лет фиесты» - главные хиты, большие премьеры и, конечно, же дерзость, накал страстей и чувственный вокал – будет все то, за что поклонники любят эту команду. За 10 лет в копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ.

В ходе пресс-конференции участники группы расскажут, как проходит празднование юбилея, о предстоящих концертах, а также ответят на все интересующие журналистов вопросы.

Участники пресс-конференции:

Аня Грин – вокал, автор

– вокал, автор Петр Ездаков - гитара, аранжировки, клавишные, музыка, автор

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:30



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

