«Курчатов» альтернативная история жизни великого советского ученого!

24.03.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная выходу на большой экран фильма «Курчатов»

Уже 4 апреля состоится премьера научно-фантастического художественного фильма «Курчатов», основанного на одном из коротких рассказов Айзека Азимова, главным героем которой является "отец" советской атомной бомбы Игорь Васльевич Курчатов. Зрители увидят альтернативную историю жизни великого советского ученого, а сюжетная линия предстанет с совершенно новой, неожиданной стороны. В фильме снимались: Юрий Анпилогов, Михаил Горевой, Андрей Шибаршин, Василий Мищенко, Яна Сексте, Иван Корорин и многие другие…

В преддверии выхода картины на большой экран, режиссёр картины и актеры, исполнившие главные роли в фильме, впервые в пресс-центре НСН, расскажут о том, чего ждать зрителям от фильма, поделятся впечатлениями от съемочного процесса и ответят на все вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

Александр Королёв – режиссёр фильма «Курчатов»;

режиссёр фильма «Курчатов»; Юрий Анпилогов – актёр театра и кино;

актёр театра и кино; Иван Кокорин – актёр театра и кино;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)