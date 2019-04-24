24.04.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Кулич с яйцами. Как не отравиться на Пасху?»

28 апреля 2019 года православные христиане отмечают Пасху. В этот праздник принято есть пасху и куличи, а также раскрашивать яйца. Однако, сегодня все больше россиян предпочитают не готовить пасхальные угощения самостоятельно, а покупать их в магазинах. Накануне праздника, эксперты Росконтроля прошли с проверками пасхальных продуктов по магазинам, и результаты оказались удручающими. Только 1 марка творога, 3 марки муки и 3 марки яиц из всех проверенных продуктов не получили замечаний по итогам проверок Росконтроля. А по отдельным данным на российском рынке и вовсе не обнаружено высококачественных яиц.

В пресс-центре ИА «НСН», был представлен подробный анализ всех проверенных Росконтролем продуктов для пасхальных блюд, а представитель РПЦ и диетолог, помогли определиться с праздничным столом.

Участники пресс-конференции:

Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Андрей Мосов;

Иеромонах Дмитрий Першин;

Кандидат медицинских наук в области диетологии, профессор Маргарита Королёва.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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