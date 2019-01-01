Врачи предостерегли граждан о проблемах со здоровьем во время Пасхи

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Кулич с яйцами. Как не отравиться на Пасху?».

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва заявила НСН, что праздники при неразумном питании могут закончиться серьезными проблемами со здоровьем. Она также рассказала, как правильно рассчитать свой рацион во время торжества:

« В свое время еще Ломоносов говорил, что после Пасхи большое количество людей дохнет. У нас бывает повышенная нагрузка не медицинские учреждения и скорую медицинскую помощь именно в пасхальные дни. Небольшой объем кулича пасхального, буквально с пол ладони, несколько ложек пасхи и одно пасхальное яйцо – этого вполне будет достаточно для того, чтобы и разговеться, и вкусить продукты, содержащие полноценный белок и в том же время не пресытиться. Чтобы не было проблем со здоровьем и не попасть на больничную койку или на операционный стол. Такие ситуации зачастую бывают », - рассказала она.

Ранее врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН скептически отнесся к выводам зарубежных исследователей. Согласно исследованию, потребление одного яйца в день можно расценивать, как профилактику инсульта и инфаркта.



