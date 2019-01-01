Росконтроль: Некачественный творог испортит Пасху

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Кулич с яйцами. Как не отравиться на Пасху?».

Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов рассказал НСН, что наибольшую опасность для здоровья может представлять творог, который далеко не всегда соответствует стандартам качества.

«В первую очередь проблемы могут быть с творогом, который используется без тепловой обработки еще и длительно хранится. Сейчас достаточно теплая погода. Если вы для освещения понесете приготовленную пасху, то здесь, конечно, риск очень большой. К сожалению, большинство проверенных образцов творога обычного, который реализуется в торговой сети, не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Еще яцо может быть источником сальмонелл, достаточно опасных микроорганизмов, но достаточно долгая варка уже гарантирует безопасность», - рассказал эксперт.

Ранее эксперты Росконтроля назвали лучшие продукты в преддверии светлого праздника Пасхи в воскресенье, 28 апреля. Предметом исследования стали яйца, мука и творог разных марок. О результатах экспертизы сообщает НСН.

