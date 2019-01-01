Диетолог напомнила о смысле Пасхи

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Кулич с яйцами. Как не отравиться на Пасху?».

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва напомнила в беседе с НСН, что празднование Пасхи не заключается в чрезмерном употреблении праздничных блюд.

«Это христианский праздник, который должен заключаться не в празднике для живота, прежде всего, не в злоупотреблении пищей столь долгожданной. Я уверена, что сейчас многие люди, кто искренне держит пост, не планируют пресыщаться. Праздник - не только радость, но это еще и милосердие. И если есть излишки, то можно просто поделиться с близкими, которым не достались такие продукты», - рассказала она.

Ранее ресторатор и шеф-повар Алексей Зимин поделился в беседе с НСН секретом рецепта правильного кулича.

