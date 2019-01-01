Иеромонах: Не превращайте Пасху в разгул

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Кулич с яйцами. Как не отравиться на Пасху?».

Иеромонах Дмитрий Першин призвал россиян в беседе с НСН не превращать Пасху в разгул.

«Действительно, Скорые помощи, все отделения переполнены. И это, конечно, позор нам. Какое же это христианство, какое же это православие? Это просто какой-то разгул страстей. Зачем превращать Пасху в беду? Давайте пожалеем врачей. Им тоже бы хотелось немного тоже отпраздновать Пасху даже в отделении», - рассказал иеромонах.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН поздравил православных с Пасхой и рассказал, как следует праздновать Светлое Христово Воскресение. Он рассказал, что с каждым годом все больше людей приходят в храмы на освящение куличей и крестные ходы, но не все умеют и хотят отмечать Пасху правильно.

