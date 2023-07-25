27.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Крым, Турция и Греция вне зоны доступа: куда российским туристам безопасно отправиться на отдых?»
Ростуризм заявил, что туротрасли Крыма потребуется поддержка после окончания неудачного летнего сезона. В 2021 году Крым принял за сезон 9,5 миллиона отдыхающих, в прошлом году турпоток в Крым составил 6,3 млн человек, а в этом году, как ожидается, он снизится на 20-30%. Основной причиной снижения турпотока эксперты называют отсутствие авиасообщения.
В это время в Греции задыхаются от разгула лесных пожаров - отели в огне. Курортный сезон сорван: почти 30 тысяч жителей и туристов были вынуждены бежать. Кошмар Родоса стал крупнейшей пожарной эвакуацией в истории Греции. В Турции лесные пожары тоже добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. К тому же специалисты прогнозируют еще в Стамбуле и регионе Мраморного моря мощное землетрясение, экономические последствия которого ощутит вся Турция. Турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Опасно ли сегодня ехать на отдых в Турцию, Грецию?
- Как изменились цены на отдых этим летом?
- Сколько россиян не изменяют своим предпочтениям в отдыхе?
- Что выбирает сегодня российский турист?
- Какие альтернативы есть данным направлениям для российского туриста?
- На сколько Крым нуждается сегодня в поддержке?
Участники пресс-конференции:
- генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;
- генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;
- вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8