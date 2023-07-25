27.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Крым, Турция и Греция вне зоны доступа: куда российским туристам безопасно отправиться на отдых?»

Ростуризм заявил, что туротрасли Крыма потребуется поддержка после окончания неудачного летнего сезона. В 2021 году Крым принял за сезон 9,5 миллиона отдыхающих, в прошлом году турпоток в Крым составил 6,3 млн человек, а в этом году, как ожидается, он снизится на 20-30%. Основной причиной снижения турпотока эксперты называют отсутствие авиасообщения.

В это время в Греции задыхаются от разгула лесных пожаров - отели в огне. Курортный сезон сорван: почти 30 тысяч жителей и туристов были вынуждены бежать. Кошмар Родоса стал крупнейшей пожарной эвакуацией в истории Греции. В Турции лесные пожары тоже добрались до курортных районов в районе Антальи и Кемера. К тому же специалисты прогнозируют еще в Стамбуле и регионе Мраморного моря мощное землетрясение, экономические последствия которого ощутит вся Турция. Турецкие власти договорились о подготовке Стамбула к ожидающемуся мощному землетрясению. В зоне повышенного риска находятся около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Опасно ли сегодня ехать на отдых в Турцию, Грецию?

Как изменились цены на отдых этим летом?

Сколько россиян не изменяют своим предпочтениям в отдыхе?

Что выбирает сегодня российский турист?

Какие альтернативы есть данным направлениям для российского туриста?

На сколько Крым нуждается сегодня в поддержке?

Участники пресс-конференции:

генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов ;

; генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;

генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



