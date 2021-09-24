«АВТОСТАТ»: Покупку нового автомобиля могут позволить себе лишь 20% россиян
Оставшиеся 80% населения не выйдут на рынок новых авто никогда, заявил директор аналитического агентства Сергей Целиков.
В пресс-центре НСН директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков рассказал, какое количество россиян могут позволить себе покупку новой машины.
«В России покупку нового автомобиля могут позволить себе процентов 20 населения. А вот все остальные, 80%, они просто не выходят на рынок новых автомобилей никогда. И когда говорят, что доходы снизились, нужно изучать доходы именно этой верхней прослойки населения в 20% - как и них с доходами, расходами и так далее. А всё остальное – это вторичный рынок, либо вообще общественный транспорт. Люди и раньше не могли себе позволить новый автомобиль, и сейчас не смогут», - заявил эксперт в рамках пресс-конференции НСН.
А ранее автоэксперт, ведущий «Нашего Радио» Андрей Ломанов заявил в пресс-центре НСН, что от покупки автомобиля сейчас лучше отказаться. По его словам, нет никакого смысла переплачивать за машину, лучше подождать год-полтора, «если, конечно, у вас не патовая ситуация», - отметил Ломанов.
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