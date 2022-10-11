12.10.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Криобанки: как мобилизация повлияла на рынок?»
Одним из эффектов частичной мобилизации эксперты называют выросший на 15–20% спрос на услуги центров репродукции. Только в Екатеринбурге спрос на заморозку биоматериалов вырос в 30 раз. Московские клиники также фиксируют рекордный спрос на услуги криоконсервации. До начала частичной мобилизации в клиниках проводилось 5-6 криоконсерваций в неделю.
По данным СМИ, сейчас клиенты на такие услуги есть ежедневно, иногда приходят по три человека в день. Более того, выяснилось, что некоторые клиники и банки спермы в настоящий момент без объяснения причин приостановили прием донорского семени. По заявлению СМИ в трех из пяти клиник Санкт-Петербурга заявили, что временно не принимают донорское семя. Также, по заявлению СМИ, одной из ключевых проблем с которой уже пришлось столкнуться - это были случаи, когда законная супруга даже в суде не могла отстоять право на сданный биоматериал умершего мужа.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Действительно ли сегодня криобанки пользуются популярностью?
- Кто чаще становится донором: мужчины или женщины?
- В каких случаях банки могут приостановить сдачу биоматериалов?
- Как сегодня происходит сдача биоматериала (с юридической точки зрения) и могут ли родственники сдаваемого претендовать на него?
- На сколько сегодня ЭКО пользуется популярностью?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Автандил Чоговадзе;
- Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
- Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8