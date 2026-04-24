27.04.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Красота с маркетплейса. Чем опасно самолечение зубов и домашние уколы молодости?»
Объем рынка косметологических инъекций в 2025 году составил 59 млрд рублей, при этом объем незаконного обращения продукции, по оценкам экспертов уже превышает 10 млрд рублей и ежегодно увеличивается примерно на 20%. Нелегальные биоревитализанты, филлеры и ботулотоксины свободно продаются на маркетплейсах. Так же увеличились продажи временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на российских маркетплейсах, в первом квартале 2026 года взлетели на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца пользователи оформили более 150 тысяч заказов на сумму свыше 39 миллионов рублей. Количество обращений из-за осложнений после процедур «домашней красоты» выросло на 64% по сравнению с предыдущим годом.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- На сколько безопасно покупать медицинские препараты на маркетплейсах?
- Каковы последствия от пломбы с маркетплейса?
- Как отличить оригинал от подделки?
- Почему инъекционные препараты продаются в свободном доступе?
- Как часто врачам приходиться исправлять последствия фальшивых брекетов и домашних уколов красоты?
Участники пресс-конференции:
- врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами;
- председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов;
Приглашены:
- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
