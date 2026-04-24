27.04.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Красота с маркетплейса. Чем опасно самолечение зубов и домашние уколы молодости?»

Объем рынка косметологических инъекций в 2025 году составил 59 млрд рублей, при этом объем незаконного обращения продукции, по оценкам экспертов уже превышает 10 млрд рублей и ежегодно увеличивается примерно на 20%. Нелегальные биоревитализанты, филлеры и ботулотоксины свободно продаются на маркетплейсах. Так же увеличились продажи временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на российских маркетплейсах, в первом квартале 2026 года взлетели на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца пользователи оформили более 150 тысяч заказов на сумму свыше 39 миллионов рублей. Количество обращений из-за осложнений после процедур «домашней красоты» выросло на 64% по сравнению с предыдущим годом.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На сколько безопасно покупать медицинские препараты на маркетплейсах?

Каковы последствия от пломбы с маркетплейса?

Как отличить оригинал от подделки?

Почему инъекционные препараты продаются в свободном доступе?

Как часто врачам приходиться исправлять последствия фальшивых брекетов и домашних уколов красоты?

Участники пресс-конференции:

врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами;

председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;

сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов;

Приглашены:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

