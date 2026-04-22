23.04.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «40 лет Чернобыльской АЭС: Последствия и уроки будущего»

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Эта трагедия изменила судьбы миллионов людей, повлияла на развитие атомной энергетики и стала важным уроком для всего мира. Чернобыльская авария загрязнила около 140–155 тыс. кв. км, затронув около 7 млн человек. Эвакуировано более 115 тыс. жителей, а в ликвидации участвовали свыше 600 тыс. человек. Спустя десятилетия Чернобыль остается не только символом катастрофы, но и напоминанием о том, насколько высокой может быть цена ошибок.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Повлияла ли катастрофа на развитие атомной энергетики?

Насколько безопасны современные АЭС?

Живут ли люди в Чернобыле сейчас?

Есть ли риск повторения подобных аварий?

Какие уроки мир извлек из трагедии Чернобыля?

Какие последствия могут быть в ирано-израильском конфликте?

Участники пресс-конференции:

Олег Генрих, оператор центрального зала четвертого энергоблока ЧАЭС;

Суханов Игорь, ликвидатор.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



