01.02.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ковид добрался до детей: Как остановить рост детской заболеваемости?»

В Москве зафиксирован беспрецедентный рост числа зараженных коронавирусом детей – с 2000 до 28 000 в неделю, об этом сообщает городской департамент здравоохранения. Количество госпитализаций выросло в 10 раз. Из-за резкого роста детской заболеваемости регионы стали останавливать плановую госпитализацию и осмотры детей. В свою очередь в Петербурге уже вступили в силу антиковидные ограничения для несовершеннолетних, которые продлятся до 13 февраля. С сегодняшнего дня для детей закрылись практически все объекты развлечения и досуга. Минздрав России, из-за сложившейся ситуации, выпустил обновленные рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции для детей.

В ходе пресс-конференции участники расскажут какая обстановка с детской заболеваемостью сейчас в России и какие меры необходимо предпринять, чтобы остановить рост детской заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Участники пресс-конференции:

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Главный эксперт Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Полякова Ольга;

Врач-инфекционист Николай Малышев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

