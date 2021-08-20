24.08.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг депутата Госдумы РФ, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Коронный добивающий. Когда Россия покончит с пандемией?»

Пока Россия показывает стабильно хорошие результаты в борьбе с пандемией, коронавирус продолжает окатывать «волнами» заболеваний и смертей, страны, которые подготовлены хуже. Теперь антирекорды ставят страны Западной Африки: за месяц смертность выросла почти на 200%. Кроме того, ситуация в регионе осложняется вспышками лихорадки Эбола и лихорадки Марбург. В ВОЗ отмечают, что борьба с одновременными вспышками различных болезней требует особых усилий от всей системы здравоохранения. Вот и в России система постепенно готовится к осеннему сезону гриппа, а иммунологи предупреждают о более масштабной, по сравнению с прошлым годом, волне заболеваемости гриппом. А разработчики вакцины из института им. Гамалеи выразили мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета от коронавируса может быть сформирован уже в 2021 году. Всего за последние сутки в мире было выявлено более 540 тысяч заболевших и ещё около 11 тысяч умерло, из них в России 20 351 заразившийся и 785 погибших.

Успеет ли сформироваться в России необходимый коллективный иммунитет в этом году?

Как изменятся коронавирусные ограничения после достижения необходимого уровня коллективного иммунитета?

Сколько времени ещё понадобится, чтобы остановить ежедневные смерти людей от коронавируса в России?

Ожидать ли новой волны пандемии в сентябре с началом учебного года и возвращением людей из отпусков?

Какие меры, помимо вакцинации от COVID-19, принимать для защиты себя и близких от коронавируса?

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

