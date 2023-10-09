9.10.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Конфликт Палестины и Израиля. Вторая война Судного дня?»
Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Страна подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, боевики проникли в приграничные города. ХАМАС назвал операцию ответом на «преступления против палестинцев» и «посягательства» на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну. По последним данным, Израиль потерял свыше 700 человек, ранено более 2,2 тысячи. У палестинской стороны потерь меньше — 436 жертв и 2,3 тысячи пострадавших.
- Как боевикам ХАМАС удалось прорвать границу в нескольких местах на юге Израиля?
- Почему Израиль был не готов к подобным событиям?
- Можно ли назвать те события, что сейчас происходят - повторением войны Судного дня 6 октября 1973 года, когда коалиция арабских государств атаковала Израиль?
- Дмитрий Медведев заявил о ключевой роли США в конфликте Израиля и Палестины. Так ли это? И какова их реальная роль?
- Как война в Израиле повлияет на международные события в целом? Чего стоит ожидать?
Участники пресс-конференции:
- Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис;
- Иранский журналист Хаял Муаззин;
- Житель Тель-Авива, очевидец событий Анастасия Демьянец;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC