25.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Леонидовича Злочевского на тему: «Конец зерновой сделки, последствия и риски»
Зерновая сделка между Россией, Украиной и Турцией просуществовала ровно год. После атаки на Крымский мост Москва заявила, что выходит из «черноморской инициативы» с 18 июля 2023 года. Неделю спустя экспортные цены на российскую пшеницу ощутимо выросли. Аналитики подсчитали, что выход России из соглашения может принести стране миллиард долларов, и дисконта на продажу пшеницы больше не будет.
Вдобавок Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Украинские власти и их партнеры продолжают искать альтернативы зерновой сделке без участия России, а эксперты предупреждают о возможных провокациях.
В ходе брифинга участники обсудят следующие вопросы:
- Как отказ от зерновой сделки отразится на российской экономике?
- Кто пострадает от завершения зерновой сделки?
- На сколько еще может подорожать пшеница?
- Какое качество российской пшеницы в этом году?
- Какой урожай ждет Россию в этом году?
- Куда Россия будет экспортировать зерно?
- Какие прогнозы по ценам на зерно?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8