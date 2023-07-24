25.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Зернового союза Аркадия Леонидовича Злочевского на тему: «Конец зерновой сделки, последствия и риски»

Зерновая сделка между Россией, Украиной и Турцией просуществовала ровно год. После атаки на Крымский мост Москва заявила, что выходит из «черноморской инициативы» с 18 июля 2023 года. Неделю спустя экспортные цены на российскую пшеницу ощутимо выросли. Аналитики подсчитали, что выход России из соглашения может принести стране миллиард долларов, и дисконта на продажу пшеницы больше не будет.

Вдобавок Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Украинские власти и их партнеры продолжают искать альтернативы зерновой сделке без участия России, а эксперты предупреждают о возможных провокациях.

В ходе брифинга участники обсудят следующие вопросы:

Как отказ от зерновой сделки отразится на российской экономике?

Кто пострадает от завершения зерновой сделки?

На сколько еще может подорожать пшеница?

Какое качество российской пшеницы в этом году?

Какой урожай ждет Россию в этом году?

Куда Россия будет экспортировать зерно?

Какие прогнозы по ценам на зерно?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

