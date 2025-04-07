08.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Неопределенность ключевой ставки: В чем россиянам хранить сбережения?»

Курс доллара стал падать после того, как Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран мира. Ситуация на финансовых рынках остаётся неопределённой. Эксперты утверждают, что банки начнут снижать проценты по вкладам в ожидании снижения ключевой ставки до предполагаемых 16%, однако 2 апреля в Банке России допустили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, если инфляция не замедлится в ожидаемые сроки. Глава ЦБ отметила, что инфляция в России снижается. На пике текущие темпы роста цен в пересчете на год в ноябре-декабре 2024 года были в районе 14%, в январе снизились примерно до 11%, в феврале были ниже 8%. Госдума также считает, что ставка ЦБ может упасть до 15% к концу 2025 года. По мнению депутатов, даже при сохранении действующей ставки Центробанка в 21% экономика страны продолжит расти, хоть и не такими темпами, как могла бы при падении ставки Банка России и отмене санкций США при заключении мира между Москвой и Киевом в будущем. А на следующей неделе ожидается скачок курса доллара.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.





В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Действительно ли банки стали снижать депозитные ставки?

Как слабый доллар повлияет на ключевую ставку в РФ?

Как заявления Трампа могут отразиться на ключевой ставке?

Как связано падение рынка крипты с ключевой ставкой и заявлениями Трампа?

Повысятся ли ставки по кредитам?

Как «охлаждение» повлияло на работу микрофинансовых организаций?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

