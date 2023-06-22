23.06.2023 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Капуста дорожает, а бананы дешевеют. Как изменится цена продовольственной корзины?»

По данным Центробанка, в мае 2023 года в Москве годовая инфляция немного выросла - она составила 2,6%. При этом продовольственная инфляция упала. Так, в столице подешевели помидоры и огурцы. Это связано с введением в эксплуатацию новых тепличных комплексов. Увеличилось также производство молока и молочной продукции в регионах-поставщиках. Соответственно, стал больше ассортимент этих продуктов. Поэтому цены на молоко и сметану в Москве тоже снизились. Вместе с тем наблюдался рост цен по другим продуктам: капуста белокочанная подорожала на 86,6%, морковь — на 21,4%. Продукты питания в России плавно дорожают из-за влияния курса рубля, перебоев с импортом, позднего начала сельскохозяйственного сезона в южных регионах. На их стоимость также влияет цена на топливо — бензин и дизель в июне дорожали из-за повышения оптовых цен.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие продукты и товары подорожают, а какие — подешевеют?

Какие товары подорожали сильнее всего и почему?

Как изменилась продовольственная корзина: что стали покупать чаще, а от чего вовсе отказались?

Что исчезло с прилавков?

Прогноз цен на непродовольственные товары?

Участники пресс-конференции:



Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ;

Совладелец компании fullfilment для маркетплейсов Box&Scotch Павел Литвак;

Приглашены:

Депутат Госдумы Михаил Делягин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

