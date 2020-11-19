19.11.2020 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Капитуляция или перемирие: Каким будет статус Нагорного Карабаха?»

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, Россия почти сразу направила на эту территорию около двух тысяч миротворцев и пятисот единиц техники. Согласно подписанному соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский и часть Газахского района Азербайджана. Из-за таких исходов конфликта в стране начались народные волнения. В российском же Совфеде поддержали ввод миротворцев в Карабах и отметили, что это сыграло ключевую роль в остановке боевых действий. Кроме того, в Турции был одобрен указ Эрдогана, согласно которому турецкие военные также смогут отправиться на новые территории Азербайджана.

В ходе пресс-конференции, её участники рассказали, какая из сторон больше выиграла от подписанного соглашения и что станет со статусом Нагорного Карабаха.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин;

Директор Института политических исследований Сергей Марков.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

