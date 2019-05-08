8.05.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Каникулы в России: Почему родители боятся детских лагерей?»

29 апреля Министр просвещения Ольга Васильева в докладе президенту России сообщила о почти шести миллионах детей, которые отправятся в российские детские лагеря отдыха этим летом. Общее число лагерей в России сейчас превышает 45 тысяч. Однако, по данным специалистов рынка детского отдыха, менее половины россиян выбрали этим летом такие путёвки для своих детей. Уже сегодня МЧС активно проводит проверки лагерей. На данный момент специалисты пресекли более 3 тысяч нарушений. Также, по данным экспертов отрасли, большинство учреждений детского отдыха испытывают проблемы с недостатком квалифицированного персонала – особенно не хватает медицинских работников и пионервожатых. При этом, как рассказала сама Васильева, около 2,5 тысяч учреждений срочно нуждаются в ремонте и переоснащении. Ранее в Координационном совете по развитию детского туризма при правительстве РФ заявили, что детский отдых в России из-за высоких цен доступен далеко не всем россиянам.

Какова готовность мест детского отдыха на данный момент?

Статистика допущенных и предотвращённых нарушений в детских лагерях

Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности отдыхающих детей, и какие средства на это затрачиваются?

Какие самые популярные направления и виды детского сезонного отдыха?

Почему родители не отправляют своих детей на отдых в лагеря?

Участники пресс-конференции:

Исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко;

Со-руководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ, Сергей Минделевич;

Заместитель председателя Национального родительского комитета Белова Анастасия.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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