Родители отправляют детей в лагерь не отдыхать, а учиться
При выборе лагеря отдыха для своих детей российские родители все больше внимания обращают не только на его безопасность, но и на развивающую программу. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказала исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко.
«Родители предпочитают отправлять детей в безопасные, прежде всего, лагеря, с интересными развивающими программами. Некоторые родители предпочитают, чтобы ребенок приобрел какие-то навыки, например, нахождения в природе. Спросом пользуются лагеря, в которых есть интересная программа, не только отдых. Дети должны чему-то научиться», - отметила специалист.
По данным главы минпросвещения Ольги Васильевой, сейчас на территории России находятся более 45 тысяч детских летних лагерей.
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