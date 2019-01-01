Родители отправляют детей в лагерь не отдыхать, а учиться

При выборе лагеря отдыха для своих детей российские родители все больше внимания обращают не только на его безопасность, но и на развивающую программу. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказала исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко.

«Родители предпочитают отправлять детей в безопасные, прежде всего, лагеря, с интересными развивающими программами. Некоторые родители предпочитают, чтобы ребенок приобрел какие-то навыки, например, нахождения в природе. Спросом пользуются лагеря, в которых есть интересная программа, не только отдых. Дети должны чему-то научиться», - отметила специалист.

По данным главы минпросвещения Ольги Васильевой, сейчас на территории России находятся более 45 тысяч детских летних лагерей.

