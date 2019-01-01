Регионы выделили 58 млрд рублей на подготовку к детскому отдыху

Российские регионы в 2019 году выделили 58 млрд рублей на подготовку к летней оздоровительной кампании для детей. Об этом во время пресс-конференции в НСН сообщила исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко.

«Регионы выделили 58 млрд рублей на подготовку к летней оздоровительной кампании для детей», - сказала общественница.

29 апреля министр просвещения Ольга Васильева сообщила о почти 6 млн детей, которые отправятся в российские детские лагеря отдыха этим летом. Общее число лагерей в России сейчас превышает 45 тысяч.

