Регионы выделили 58 млрд рублей на подготовку к детскому отдыху
Российские регионы в 2019 году выделили 58 млрд рублей на подготовку к летней оздоровительной кампании для детей. Об этом во время пресс-конференции в НСН сообщила исполнительный директор общественного объединения «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко.
«Регионы выделили 58 млрд рублей на подготовку к летней оздоровительной кампании для детей», - сказала общественница.
29 апреля министр просвещения Ольга Васильева сообщила о почти 6 млн детей, которые отправятся в российские детские лагеря отдыха этим летом. Общее число лагерей в России сейчас превышает 45 тысяч.
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