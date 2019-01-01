Родительский комитет призвал снять налоги с палаточных лагерей

Освободить от налогов организаторов палаточных летних лагерей для детей предложила заместитель председателя Национального родительского комитета Анастасия Белова в ходе пресс-конференции в НСН.

«С тех земель, которые предлагаются под палаточные лагеря, нужно снимать налоги или делать для них налоговые каникулы», - заявила Белова.

Ранее во время пресс-конференции в НСН соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич заявил, что с каждый годом все больше загородных детских летних оздоровительных лагерей закрываются из-за дороговизны. По его словам, лишь 10% российских детей отправляются в загородный летний лагерь.

