09.06.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Как законодатели обеспечат детский отдых в России?»

Уже в минувшее воскресенье началась первая смена в детских оздоровительных лагерях. Государственная программа бесплатных путевок в организации детского отдыха реализуется во всех регионах России. В 2023 году жителям Московской области доступно 25 тысяч путевок в детские организации, из них четыре тысячи — билеты в лагеря на побережье.

Однако, в этом году опросы показали, что 37% россиян намерены отправить своих детей на дачу или в деревню на летние каникулы. По словам 31% опрошенных, их дети всё лето проведут дома. Отправить ребёнка в летний лагерь собираются лишь 13%, а организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего в Сочи, Анапе или Геленджике) — 12%. Эксперты РСТ связывают уменьшение спроса на детские лагеря из-за подорожания на 15%.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Как выбрать идеальный летний отдых для своего ребенка?

Кто может претендовать на льготную/бесплатную путевку?

Как сейчас обеспечивается безопасность детских лагерей?

Какие льготы будут предоставлены на приобретение путевок детям участников СВО?

Почему отменили кэшбек за приобретение путевки в лагерь?

Будут ли работать лагеря в Крыму и Краснодарском крае?

Как будет организован детский отдых в новых регионах?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



