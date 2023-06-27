28.06.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как выбрать безопасный водоем в Москве и области?»

В Москве открывается купальный сезон. В Москве официально открылся купальный сезон. Плавать можно только в 10 местах, которые одобрил Роспотребнадзор. Как утверждают московские власти, водоемы столицы уже прогрелись до +20 градусов.

По сообщениям СМИ в этом году для жителей и гостей Московской области будут работать 118 подмосковных пляжей, где официально разрешено купание. Несмотря на то, что погодные условия первую неделю лета не располагали к комфортному отдыху на пляжах, спасатели уже зафиксированы первые случаи гибели людей на водных объектах Подмосковья.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как много водоемов пригодны для купания в Москве и области?

Какие пляжи лучшие?

Какие водоемы чаще всего используют для купания?

Чем опасны «не рекомендованные» водоемы?

Какие меры предосторожности следует соблюдать во время отдыха у водоемов в городе и в Подмосковье?

Как работают спасательные отряды на объектах купания Москвы и Подмосковья?

Какие меры предпринимать во время ЧП на воде?

Участники пресс-конференции:

Кажуров Александр Сергеевич - государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве;

- государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве; Аршакян Максим Викторович - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



