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Анонс

Как рухнувший рубль поднимет цены на отдых?

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Начало конференции

14:00

12 июля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

12.07.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему «Как рухнувший рубль поднимет цены на отдых?»

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о заметном подорожании туров по всем зарубежным направлениям в контексте ослабления рубля в начале июля. Так, курс евро поднимался выше 100 рублей, доллар торговался на уровне 91-92 рублей.

Сильнее всего подорожал отдых в Турции и Египте. Аналитики фиксируют, что туры за рубеж за год подорожали уже на 30%, за последнюю неделю - на 10-12% из-за ослабления рубля. Цены на российских курортах выросли за год на 15 %.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Действительно ли подорожание туров за рубеж «заблокирует» массовый отдых за границей?
  • Почему дорожает российский отдых?
  • Какие направления в этом году пользуются наибольшим спросом у российских туристов?
  • Какова глубина продаж сегодня?
  • Какие направления отдыха сегодня самые бюджетные?
  • Куда можно уехать российскому туристу без визы?
  • Сколько стоит сегодня тур на неделю на море на курорты Краснодарского края?
  • Какие тренды отдыха отмечаются летом 2023 года?

Участники пресс-конференции:

  • генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
  • генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;
  • вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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