12.07.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему «Как рухнувший рубль поднимет цены на отдых?»

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о заметном подорожании туров по всем зарубежным направлениям в контексте ослабления рубля в начале июля. Так, курс евро поднимался выше 100 рублей, доллар торговался на уровне 91-92 рублей.

Сильнее всего подорожал отдых в Турции и Египте. Аналитики фиксируют, что туры за рубеж за год подорожали уже на 30%, за последнюю неделю - на 10-12% из-за ослабления рубля. Цены на российских курортах выросли за год на 15 %.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Действительно ли подорожание туров за рубеж «заблокирует» массовый отдых за границей?

Почему дорожает российский отдых?

Какие направления в этом году пользуются наибольшим спросом у российских туристов?

Какова глубина продаж сегодня?

Какие направления отдыха сегодня самые бюджетные?

Куда можно уехать российскому туристу без визы?

Сколько стоит сегодня тур на неделю на море на курорты Краснодарского края?

Какие тренды отдыха отмечаются летом 2023 года?

Участники пресс-конференции:

генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

