12.07.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему «Как рухнувший рубль поднимет цены на отдых?»
Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о заметном подорожании туров по всем зарубежным направлениям в контексте ослабления рубля в начале июля. Так, курс евро поднимался выше 100 рублей, доллар торговался на уровне 91-92 рублей.
Сильнее всего подорожал отдых в Турции и Египте. Аналитики фиксируют, что туры за рубеж за год подорожали уже на 30%, за последнюю неделю - на 10-12% из-за ослабления рубля. Цены на российских курортах выросли за год на 15 %.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Действительно ли подорожание туров за рубеж «заблокирует» массовый отдых за границей?
- Почему дорожает российский отдых?
- Какие направления в этом году пользуются наибольшим спросом у российских туристов?
- Какова глубина продаж сегодня?
- Какие направления отдыха сегодня самые бюджетные?
- Куда можно уехать российскому туристу без визы?
- Сколько стоит сегодня тур на неделю на море на курорты Краснодарского края?
- Какие тренды отдыха отмечаются летом 2023 года?
Участники пресс-конференции:
- генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;
- вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8