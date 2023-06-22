23.06.2022 в 09:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как россияне отметят День Молодежи в 2023 году?»

В 2023 году День молодежи отметят в новую дату - 24 июня. Ранее этот праздник проходил 27 июня, но в этом году президент утвердил новое решение. Праздник перенесен на последнюю субботу июня по многочисленным просьбам студентов. Росмолодежь запланировала собрать миллион человек на День молодежи и одной из целью будущего праздника будет — «развенчать миф» о том, что молодые люди покинули страну. Так же, традиционно, по всей России пройдут многочисленные концерты, бесплатные мастер-классы, благотворительные ярмарки, настольные игры и др.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие настроения сегодня у молодежи?

Как государство поддерживает молодежь?

С какими проблемами сегодня сталкиваются молодые поколения?

В каких сферах деятельности сегодня заинтересована молодежь?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова;

Председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Дмитрий Шатунов;

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 09:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

