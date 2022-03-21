24.03.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как Россия будет спасаться от безработицы?»

Не успели москвичи порадоваться низкому уровню безработицы в столице, как в лентах новостей появилась информация о приостановке деятельности около 300 зарубежных компаний после введения антироссийских санкций. На днях президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях российской экономике потребуются структурные изменения, последствием которых будет рост безработицы и инфляции. По словам Путина, задачей властей будет минимизировать эти последствия.



Между тем, в столичной мэрии заявили, что в Москве не ожидают ухудшений на рынке труда. Глава Минтруда отметил, что 1,6 млн вакансий доступны на портале «Работа в России» для трудоустройства россиян и сообщил о дополнительной оплате безработным гражданам в размере МРОТ за участие в общественных работах.

В ходе пресс-конференции участники обсудят трансформации на рынке труда и меры поддержки населения по предстоящей безработице.



Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева ;

; Президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





