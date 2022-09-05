09.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Как маркировка молочной продукции повлияет на бизнес?»

С 1 сентября в России стартовал новый этап цифровой маркировки молочной продукции. Он обязует участников отрасли передавать соответствующие сведения через электронный документооборот и выводить маркированную продукцию через контрольно-кассовую технику. Напомним, что цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - для товаров с периодом хранения 40 дней и менее. В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

На сколько маркировка продукции «спасает» рынок от фальсификата?

Как будет вводиться маркировка молочной продукции?

Какая информация должна быть на маркировке?

Готов ли бизнес к маркировке?

Какие штрафы будут для тех, кто реализует продукцию без маркировки?

Участники пресс-конференции:

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров;

Генеральный директор «Союзмолоко», экс-советник министра сельского хозяйства России Артем Белов;

Эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков;

Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Москве (Т.В.Минеева) Инга Яппарова.

Приглашены к участию:

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли

Представитель «Честный знак»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



