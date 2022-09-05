09.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная маркировки молочной продукции.
09.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Как маркировка молочной продукции повлияет на бизнес?»
С 1 сентября в России стартовал новый этап цифровой маркировки молочной продукции. Он обязует участников отрасли передавать соответствующие сведения через электронный документооборот и выводить маркированную продукцию через контрольно-кассовую технику. Напомним, что цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - для товаров с периодом хранения 40 дней и менее. В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- На сколько маркировка продукции «спасает» рынок от фальсификата?
- Как будет вводиться маркировка молочной продукции?
- Какая информация должна быть на маркировке?
- Готов ли бизнес к маркировке?
- Какие штрафы будут для тех, кто реализует продукцию без маркировки?
Участники пресс-конференции:
- Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров;
- Генеральный директор «Союзмолоко», экс-советник министра сельского хозяйства России Артем Белов;
- Эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков;
- Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Москве (Т.В.Минеева) Инга Яппарова.
Приглашены к участию:
- Представитель Ассоциации компаний розничной торговли
- Представитель «Честный знак»
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8