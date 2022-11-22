25.11.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной, приуроченный ко Дню матери на тему: «Как государство поддерживает матерей?»

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, в 2022 году — 27 ноября. Он был учрежден указом Бориса Ельцина в 1998 году. Смысл праздника напомнить людям о важности роли матери в жизни человека. Президент России Владимир Путин также не оставит этот праздник без внимания и проведет встречу с матерями российских военных.

Напомним, что Владимир Путин недавно подписал закон о едином пособии для малоимущих семей с детьми. Его будут выплачивать с 1 января 2023 года.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Что изменилось в Семейном кодексе в части защиты материнства?

Как сегодня используется материнский капитал?

Планируется ли повышение алиментов в 2023 году?

Почему продолжаются шествия против ювенальной юстиции?

Что изменится с 2023 года для многодетных матерей?

Какая поддержка оказывается семьям мобилизованных?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



