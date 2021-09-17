20.09.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги выборов в Госдуму 2021: прозрачность на фоне вмешательства»

17 сентября 2021 года началось трехдневное голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные выборы глав 8 субъектов и 39 региональных парламентов. Накануне выборов глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о вмешательстве США. Соответствующие факты были предоставлены американскому послу Джону Салливану на встрече в МИД РФ. В ходе встречи дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

Как проходила подготовка к выборам в Думу VIII созыва?

Какие на этот раз использовались методы по дискредитации выборов?

Какие технологии информационно-психологического воздействия на избирателей применялись?

Насколько были прозрачны выборы?

Были ли выявлены нарушения?

Участники пресс-конференции:

Экс-глава комиссии по избирательным правам Совета по правам человека (СПЧ), профессор ВШЭ Илья Шаблинский;

Доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, старший научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук ;

; Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

