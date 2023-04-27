28.04.2023 в 15.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги юбилейного ММКФ: в каком состоянии сегодня российская киноиндустрия?»
Пока российские киносети считают убытки, в Москве подводят итоги 45-го юбилейного ММКФ, в основном конкурсе которого показали 11 картин из 16 стран. Всего же в программе смотра представили более двух сотен фильмов. Первые награды ММКФ забрали картины из Мексики, Сербии и Китая.
Приз зрительских симпатий - у фильма «Черная луна», режиссер Тонатию Гарсия. Приз жюри российской кинокритики получил фильм «След зверя», режиссер Ненад Павлович. Состав жюри российской кинокритики: Николай Майоров (председатель), Светлана Старостина, Елена Куценко, Елена Ульянова и Ада Бернатоните. Как всегда, внимание к премьерным показам, их на киносмотре было более 30 .
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- На сколько сильно трансформировалась российская индустрия из-за санкций?
- Как прошел юбилейный 45-ый ММКФ?
- На сколько сегодня сложно молодым российским режиссерам представить свой фильм широкой аудитории?
- Почему отечественных фильмов недостаточно для выживания отрасли?
- На какие фильмы в этот раз обращало внимание жюри?
- Какие сегодня фильмы заменили «санкионку»?
Участники пресс-конференции:
- Кинокритик Давид Шнейдеров;
- Режиссер, участник 45-го юбилейного ММКФ Светлана Астрецова
Приглашены:
- Представитель жюри ММКФ;
- Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8