28.04.2023 в 15.30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги юбилейного ММКФ: в каком состоянии сегодня российская киноиндустрия?»

Пока российские киносети считают убытки, в Москве подводят итоги 45-го юбилейного ММКФ, в основном конкурсе которого показали 11 картин из 16 стран. Всего же в программе смотра представили более двух сотен фильмов. Первые награды ММКФ забрали картины из Мексики, Сербии и Китая.

Приз зрительских симпатий - у фильма «Черная луна», режиссер Тонатию Гарсия. Приз жюри российской кинокритики получил фильм «След зверя», режиссер Ненад Павлович. Состав жюри российской кинокритики: Николай Майоров (председатель), Светлана Старостина, Елена Куценко, Елена Ульянова и Ада Бернатоните. Как всегда, внимание к премьерным показам, их на киносмотре было более 30 .

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

На сколько сильно трансформировалась российская индустрия из-за санкций?

Как прошел юбилейный 45-ый ММКФ?

На сколько сегодня сложно молодым российским режиссерам представить свой фильм широкой аудитории?

Почему отечественных фильмов недостаточно для выживания отрасли?

На какие фильмы в этот раз обращало внимание жюри?

Какие сегодня фильмы заменили «санкионку»?

Участники пресс-конференции:

Кинокритик Давид Шнейдеров ;

; Режиссер, участник 45-го юбилейного ММКФ Светлана Астрецова

Приглашены:

Представитель жюри ММКФ;

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8