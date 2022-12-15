16.12.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги туризма подведены: куда предпочитают уезжать на Новый год российские туристы?»

Спрос на зимний отдых за границей среди москвичей вырос на 140%, сообщают СМИ. Число длительных поездок москвичей за границу зимой в 2022–2023 годах достигло допандемийного уровня в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными странами стали Таиланд, Турция, Индонезия, Индия и Вьетнам. Всего за границей на Новый год будут отдыхать около 275-290 тысяч россиян.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, сколько стоит отдых на новогодние праздники, с какими вопросами россияне сталкиваются при бронировании туров за рубеж, как изменилась процедура оформления виз и какие направления сегодня открыты для российского туриста.

Участники пресс-конференции:

Сергей Голов президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ;

президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ; Валерий Коровкин , советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»;



, советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; Дмитрий Арутюнов основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

