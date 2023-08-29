30.08.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги приемной кампании в ВУЗы 2023»

Приемная кампания в российских университетах традиционно является самым важным и напряженным периодом для абитуриентов. Эксперты говорят, что приемная кампания в российские вузы на новый учебный 2023/2024 год ознаменовалась резким повышением стоимости обучения и повышением проходного балла, в связи с чем колледжи впервые обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. По данным Минпросвещения, 60 процентов девятиклассников и почти треть выпускников 11-х классов выбрали в этом году среднее профобразование.

Участники пресс-конференции:

Владимир Витальевич Строев – ректор Государственного Университета Управления;

– ректор Государственного Университета Управления; Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;

– проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ; Дмитрий Евгеньевич Глушко – ректор МГУ им. Огарева.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие особенности приемной кампании 2023?

Стало ли больше бюджетных мест?

Сколько иностранных студентов поступили в российские ВУЗы этом году?

Какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов?

Каким был средний проходной балл?

Каковы минимальные баллы ЕГЭ в 2023 году?

Сколько абитуриентов из новых регионов и детей участников СВО поступили в российские ВУЗы?

Как студенты относятся к экспериментальным программам?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



