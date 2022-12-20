21.12.2022 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги года модной индустрии. Как правильно выбрать образ для встречи 2023 года?»

2022 год запомнится серьезными изменениями во всех сферах деятельности России, в том числе и в модной индустрии. Санкции, специальная военная операция и уход западных из России заметно повлияли на представленность марок: по сообщениям СМИ, доля ретейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно. Эксперты утверждают, что российские бренды одежды смогут в течение двух-трех лет занять до 50% отечественного рынка, однако полностью заполнить его не удастся из-за конкурентов из других стран, в том числе стран Азии. При этом Россия не перестает удивлять новациями – к примеру, в СМИ вызвало резонанс предложение о замене реальных топ-моделей на виртуальных.

2023-й будет годом Голубого Водяного кролика, и уже идут активные дискуссии стилистов о том, в чем же встречать главную ночь года, о чем также расскажут гости пресс-центра НСН.

Участники пресс-конференции:

Суперзвезда Сергей Зверев;

Международный стилист Александр Белов;

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каким был 2022 год для модной индустрии?

Какие мировые бренды одежды/косметики ушли из России, нашлись ли в России аналоги им?

Появились ли новые российские имена в fashion-индустрии?

Как собрать удачный новогодний образ для корпоратива/вечеринки и главной ночи в году?

Какие тренды в одежде/макияже и прическах ждать в 2023 году?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



