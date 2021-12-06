09.12.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженовым на тему: «Итоги года миграционной политики России»

Начинается подведение итогов года в миграционной политике России. По данным МВД, выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в РФ. Если в прошлом году их число составило 8 327 024, то в этом году оно увеличилось на 2,3 млн и достигло 10 616 980 человек. Также выросло число иностранных граждан, получивших российское гражданство, с 504 782 за десять месяцев прошлого года до 609 905 за аналогичный период 2021 года. Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Омурбекова заявила, что в 2021 году в России мигрантов стало в три раза больше, чем в 2020-м.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Зачем и почему к нам едут мигранты?

В каком режиме они работают?

Сколько зарабатывают мигранты?

Как влияет уровень знания русского языка на уровень дохода мигрантов?

Какой уровень зарплаты в разных сферах занятости?

Где живут мигранты?

Какие планы мигрантов на будущее?

С какими проблемами сталкиваются мигранты в Российской Федерации?

Какая роль диаспор и землячеств стран ЦАР в миграционной сфере Российской Федерации?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

