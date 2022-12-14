15.12.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олегом Смолиным на тему: «Итоги года и перспективы российского образования»

Российские власти в 2022 году всерьез взялись за систему образования. Грядущие изменения коснутся и школьников, и абитуриентов, и студентов. В основе идеи — формирование собственного стандарта образования с оглядкой на советские традиции. Что ждет начальное и высшее образование уже в 2023 году. Например, с 1 сентября 2023 года российские начальные школы перейдут на единую общеобразовательную программу. Соответствующий законопроект был оперативно принят Госдумой в начале осени — 8 сентября 2022 года он был внесен, а уже 14 сентября его приняли в третьем чтении.

Также сейчас идет полным ходом интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность образовательных организаций, о чем сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какие изменения произошли в образовании в 2022 году?

Как проходит интеграция новых регионов России?

Что ждет школьников и студентов в 2023 году?

На какие специальности государство делает упор в 2023 году?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

